Дослідження, проведене Британським Червоним Хрестом, вказує на збільшений ризик втратити житло для сімей біженців з України. Вони мають вчетверо більшу ймовірність стати безпритульними, ніж інші британські родини.

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Житлова криза в Британії

Дослідження показало, що до кінця фінансового року (до 31 березня 2024) 6 220 сімей українських переселенців планують подати заявки на допомогу через бездомність. Це на 13% більше, ніж у попередньому фінансовому році.

Прогнозується, що майже 5 000 із цих сімей опиняться в ситуації "‎базової форми бездомності". Це означає, що вони будуть змушені тимчасово переїжджати до знайомих або заселятися у гуртожитки, щоб не спати на вулиці.

Дослідження Червоного Хреста також вказує на те, що сім'ї біженців з України мають вчетверо більший ризик стати бездомними, порівняно з іншими британськими родинами. Для порівняння, у фінансовому році 2022/2023 на допомогу у зв'язку з бездомністю подали 298 430 сімей з Британії. Це 1,24% від усіх домогосподарств у країні.

Цей підвищений ризик для українських біженців пов'язаний із мовним бар'єром, можливим розривом взаємин із господарями та труднощами в орієнтації на ринку житла.

Команда Червоного Хреста все частіше бачить, як важко українцям отримати допомогу та підтримку, необхідну для пошуку довгострокового житла. Вони часто не в змозі покрити авансові витрати на оренду і можуть бути виключені зі схем місцевої влади, які допомагають запобігти бездомності,

– розповіла представниця Британського Червоного Хреста Олівія Філд.

За результатами дослідження благодійники закликають збільшити фінансування підтримки українців, щоб вони не опинилися на вулиці цієї зими.

На сьогодні до Великої Британії прибули понад 192 тисячі біженців з України. Їх прийняли за двома основними державними програмами: Homes for Ukraine (де біженці оселяються в Британських родинах) та Ukraine Family Scheme (яка дозволяє українцям приїхати до своїх родичів у Британії).

У жовтні Рахункова палата британського уряду заявила, що майже 5 000 українських сімей, які прибули до Великої Британії в рамках урядової програми Homes for Ukraine, є бездомними або можуть найближчим часом втратити житло.

Місця закінчуються і в Німеччині

Тисячі українських біженців щомісяця продовжують прибувати до Німеччини. Через це у великих містах бракує місць, а більшість федеральних земель зараз нових мешканців не приймають.

Деякі табори на території Німеччини ще можуть поселити новоприбулих українців. Де саме у листопаді є вільні місця – дізнаєтесь за посиланням.