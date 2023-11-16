Поїхати з Ірландії можна буде на період з 22 грудня до 5 січня. У цей час соціальне житло буде залишатися доступним для українців після повернення на острів. Детальніше про актуальну програму проживання для українців в Ірландії – читайте далі.

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Українцям дозволили виїзд на святкові дати

В жовтні Ірландія ввела нове правило для біженців з України: тривалість дозволеного періоду відсутності у безкоштовному житлі скоротився з 7 днів до нуля. На той момент це означало, що українці не зможуть поїхати додому на різдвяні вихідні, адже їхнє місце проживання передадуть іншим біженцям. Не можна було б навіть поїхати в інше місто в межах Ірландії.

Такі зміни стали першим кроком із серії заходів, спрямованих на зниження привабливості Ірландії для біженців.

Але українцям вирішили піти назустріч. У Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді дозволять людям із тимчасовим захистом вільно подорожувати у різдвяний сезон. Біженці можуть бути відсутніми у своєму соціальному житлі з 22 грудня по 5 січня. Владу можна про це навіть не повідомляти.

Зміни ніяк не стосуються тих біженців, які зараз орендують житло самостійно чи живуть у модульних будинках. Вони й так мають право подорожувати у будь-який час.

Що буде, якщо не повернутися вчасно?

Українці мають повернутися до свого безкоштовного житла в Ірландії до 5 січня. Інакше є ризики втратити своє місце, а залишені речі можуть утилізувати через 60 днів. За новими правилами, українці мають продовжувати сплачувати обов'язкові внески за житло навіть у період відсутності.

Після 5 січня не повертатися можуть лише ті, хто отримав дозвіл на відсутність через особливі обставини або ті, хто відмовився від житла добровільно і заповнив спеціальну форму. У інших ситуаціях відсутність будуть розглядати як відмову, тому житло можуть перерозподілити для інших біженців, котрі його потребують.

Нагадаємо, уряд Ірландії розглядає зміни до програми перебування українців. Хочуть скоротити виплати та період надання безплатного житла. Нові умови можуть запровадити до кінця року.