Исследование, проведенное Британским Красным Крестом, указывает на высокий риск потери жилья для семей беженцев из Украины. У них в четыре раза большая вероятность стать бездомными, чем у других британских семей.
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Жилищный кризис в Британии
Исследование показало, что до конца финансового года (до 31 марта 2024 г.) 6 220 семей украинских переселенцев планируют подать заявки на помощь из-за бездомности. Это на 13% больше, чем в прошлом финансовом году.
Прогнозируется, что почти 5 000 из этих семей окажутся в ситуации "базовой формы бездомности". Это значит, что они будут вынуждены временно переезжать к знакомым или заселяться в общежития, чтобы не спать на улице.
Исследование Красного Креста также указывает на то, что семьи беженцев из Украины имеют в четыре раза больший риск стать бездомными по сравнению с другими британскими семьями. Для сравнения, в финансовом году 2022/2023 на помощь по бездомности подали 298 430 семей из Британии. Это 1,24% всех домохозяйств в стане.
Этот повышенный риск для украинских беженцев связан с языковым барьером, возможным разрывом взаимоотношений с хозяевами и трудностями в ориентации на рынке жилья.
Команда Красного Креста все чаще видит, как тяжело украинцам получить помощь и поддержку, необходимую для поиска долгосрочного жилья. Они часто не в состоянии покрыть авансовые расходы на аренду и могут быть исключены из схем местных властей, которые помогают предотвратить бездомность,
– рассказала представительница Британского Красного Креста Оливия Филд.
По результатам исследования благотворители призывают увеличить финансирование поддержки украинцев, чтобы они не оказались на улице этой зимой.
На сегодняшний день в Великобританию прибыли более 192 тысяч беженцев из Украины. Их приняли по двум основным государственным программам: Homes for Ukraine (где беженцы поселяются в Британских семьях) и Ukraine Family Scheme (которая позволяет украинцам приехать к своим родственникам в Британии).
В октябре Счетная палата британского правительства заявила, что почти 5 000 украинских семей, прибывших в Великобританию в рамках правительственной программы Homes for Ukraine, бездомны или могут в ближайшее время потерять жилье.
Места заканчиваются и в Германии
Тысячи украинских беженцев ежемесячно продолжают прибывать в Германию. Поэтому в больших городах не хватает мест, а большинство федеральных земель сейчас новых жителей не принимают.
Некоторые лагеря на территории Германии еще могут поселить новоприбывших украинцев. Где именно в ноябре есть свободные места – узнаете по ссылке.