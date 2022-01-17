Нове генконсульство у Вроцлаві вже працює у тестовому режимі: перші фото

У Польщі запрацювало вже третє генеральне консульство України. Його відкрили у Вроцлаві. 17 січня там офіційно почали приймати громадян.

Перед початком прийому дипломатичну установу відвідали чиновники Вроцлава. Серед них був і міський голова Яцек Сутрик.

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Генеральний консул Юрій Токар ознайомив делегацію мерії з функціональною частиною консульства. Крім цього, він розповів про заплановані кроки. Зокрема – щодо паспортних питань та консульського обліку.

Наразі працюємо над якнайшвидшим їх впровадженням,

– наголосили в установі.

Дипломати прийняли перших відвідувачів

З огляду на коронавірусні обмеження громадян закликали заздалегідь займати чергу в онлайн-режимі. Ті, хто попередньо зареєструвалися, 17 січня могли:

посвідчити довіреності та заяви;

отримати консультації з питань громадянства;

оформити паспорти громадянина України для виїзду за кордон;

вчинити інші консульські дії.

Перший день роботи генконсульства України у Варшаві / Фото дипустанови

Відкриття генконсульства затримали через ремонт

На початку жовтня в українському МЗС анонсували відкриття генконсульства України у Вроцлаві. Раніше таке функціонувало лише у Любліні та Кракові.

Офіційний договір про передачу користування приміщенням для генконсульства посол України у Польщі та лідер Вроцлава підписали наприкінці жовтня 2021 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що дипдоматичну установу відкриють ще до кінця 2021 року. Втім, цей процес затягнувся через ремонтні роботи.

Повний текст допису генконсульства у фейсбуці:

Сьогодні провели перший день прийому громадян у тестовому режимі. Громадяни, які попередньо зареєструвались через онлайн-чергу, мали можливість посвідчити довіреності, заяви, отримати консультації з питань громадянства, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вчинення інших консульських дій. Перед початком прийому Генеральне консульство відвідала делегація мерії міста Вроцлав на чолі з мером Яцеком Сутриком. Генконсул Юрій Токар ознайомив делегацію з функціональною частиною консульства, а також із запланованими кроками щодо розширення спектру консульських дій для громадян, зокрема, що стосується паспортних питань та консульського обліку. Наразі працюємо над якнайшвидшим їх впровадженням!