Перед началом приема дипломатическое учреждение посетили чиновники Вроцлава. Среди них был, например, и мэр города Яцек Сутрик.

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Генеральный консул Юрий Токар ознакомил делегацию мэрии с функциональной частью консульства. Кроме того, он рассказал о запланированных шагах. В частности – по паспортным вопросам и консульскому учету.

В настоящее время работаем над скорейшим их внедрением,

– подчеркнули в учреждении.

Дипломаты приняли первых посетителей

Учитывая коронавирусные ограничения граждан, призывали заранее занимать очередь в онлайн-режиме. Те, кто предварительно зарегистрировались, 17 января могли:

удостоверить доверенности и заявления;

получить консультации по вопросам гражданства;

оформить паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

совершить другие консульские действия.

Первый день работы генконсульства Украины в Варшаве / Фото дипучреждения

Открытие генконсульства задержали из-за ремонта

В начале октября в украинском МИДе анонсировали открытие генконсульства Украины во Вроцлаве. Ранее такие функционировали только в Люблине и Кракове.

Официальный договор о передаче использования помещения для генконсульства посол Украины в Польше и лидер Вроцлава подписали в конце октября 2021 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что дипломатическое учреждение будет открыто еще до конца 2021 года. Впрочем, этот процесс затянулся из-за ремонтных работ.

Полный текст сообщения генконсульства в фейсбуке:

Сегодня был проведен первый день приема граждан в тестовом режиме. Граждане, которые предварительно зарегистрировались через онлайн-очередь, имели возможность удостоверить доверенности, заявления, получить консультации по гражданству, оформить паспорта гражданина Украины для выезда за границу, совершить другие консульские действия. Перед началом приема генеральное консульство посетила делегация мэрии Вроцлава во главе с мэром Яцеком Сутриком. Генконсул Юрий Токарь ознакомил делегацию с функциональной частью консульства, а также с запланированными шагами по расширению спектра консульских действий для граждан, в частности, что касается паспортных вопросов и консульского учета. Сейчас работаем над скорейшим их внедрением!