Перед початком прийому дипломатичну установу відвідали чиновники Вроцлава. Серед них був і міський голова Яцек Сутрик.
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Генеральний консул Юрій Токар ознайомив делегацію мерії з функціональною частиною консульства. Крім цього, він розповів про заплановані кроки. Зокрема – щодо паспортних питань та консульського обліку.
Наразі працюємо над якнайшвидшим їх впровадженням,
– наголосили в установі.
Дипломати прийняли перших відвідувачів
З огляду на коронавірусні обмеження громадян закликали заздалегідь займати чергу в онлайн-режимі. Ті, хто попередньо зареєструвалися, 17 січня могли:
- посвідчити довіреності та заяви;
- отримати консультації з питань громадянства;
- оформити паспорти громадянина України для виїзду за кордон;
- вчинити інші консульські дії.
Перший день роботи генконсульства України у Варшаві / Фото дипустанови
Відкриття генконсульства затримали через ремонт
- На початку жовтня в українському МЗС анонсували відкриття генконсульства України у Вроцлаві. Раніше таке функціонувало лише у Любліні та Кракові.
- Офіційний договір про передачу користування приміщенням для генконсульства посол України у Польщі та лідер Вроцлава підписали наприкінці жовтня 2021 року.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що дипдоматичну установу відкриють ще до кінця 2021 року. Втім, цей процес затягнувся через ремонтні роботи.
Повний текст допису генконсульства у фейсбуці:
Сьогодні провели перший день прийому громадян у тестовому режимі. Громадяни, які попередньо зареєструвались через онлайн-чергу, мали можливість посвідчити довіреності, заяви, отримати консультації з питань громадянства, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вчинення інших консульських дій. Перед початком прийому Генеральне консульство відвідала делегація мерії міста Вроцлав на чолі з мером Яцеком Сутриком. Генконсул Юрій Токар ознайомив делегацію з функціональною частиною консульства, а також із запланованими кроками щодо розширення спектру консульських дій для громадян, зокрема, що стосується паспортних питань та консульського обліку. Наразі працюємо над якнайшвидшим їх впровадженням!