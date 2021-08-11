Українська ІТ-компанія відкрила офіс в Польщі: потрібні працівники

Сервісна IT-компанія Efisco з Харкова нещодавно відкрила офіс у польському Гданську. Компанія готує кількадесят робочих місць.

Efisco надає аутсорсингові послуги з розробки програмного забезпечення для європейського ринку. Ймовірно, що робота у такій компанії зацікавить багатьох емігрантів з України.

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Для кого буде робота

Новий офіс у Польщі відкрили через те, що Efisco переважно співпрацює зі скандинавськими замовниками проєктів. А Гданськ має хороше авіасполучення з цими країнами. Аеропорт у Гданську обслуговує 5 мільйонів пасажирів на рік із принаймні п'ятьма рейсами до Скандинавії. Також у місті є багато ІТ-фахівців, які закінчили Гданський університет та Гданський технологічний університет.

Гданське представництво Efisco до кінця наступного року має намір надати робочі місця 40 новим працівникам.

Насамперед шукають програмістів середньої та вищої ланки. Вакансії будуть також і для фахівців з продажу, HR-спеціалістів та адміністративного персоналу.

ІТ-компанія Efisco відкрила офіс в Гданську / Фото pushHR.pl