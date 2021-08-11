Efisco предоставляет аутсорсинговые услуги по разработке программного обеспечения для европейского рынка. Вероятно, что работа в такой компании заинтересует многих эмигрантов из Украины.

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Для кого будет работа

Новый офис в Польше открыли из-за того, что Efisco преимущественно сотрудничает со скандинавскими заказчиками проектов. А Гданьск имеет хорошее авиасообщение с этими странами. Аэропорт в Гданьске обслуживает 5 миллионов пассажиров в год с пятью рейсами в Скандинавии. Также в городе есть много ИТ-специалистов, которые окончили Гданьский университет и Гданьский технологический университет.

Гданьское представительство Efisco к концу следующего года намерено предоставить рабочие места 40 новым работникам .

Прежде всего ищут программистов среднего и высшего звена. Вакансии будут также и для специалистов по продажам, HR-специалистов и административного персонала.

ИТ-компания Efisco открыла офис в Гданьске / Фото pushHR.pl