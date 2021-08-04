Статистика свідчить, що лише одиниці українських інженерів зі сфери інформаційних технологій та телекомунікацій повертаються на батьківщину після отримання пропозиції щодо роботи за кордоном. Особливо, якщо в іншій країні роботодавець бере зобов'язання компенсувати витрати на житло.

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Скільки заробляють українські ІТ-працівники за кордоном

Зарплата для IT-фахівця за кордоном коливається від 40 тисяч до 250 тисяч гривень. Рівень залежить від досвіду працівника та специфіки роботи. Цінують вузькопрофільних фахівців.

Так, у Вірменії початківцю PHP-розробнику пропонують 40 – 60 тисяч гривень нетто. Переїзд до Вірменії при цьому обов'язковий. Головна вимога до кандидатів – знання баз даних (MySQL, PostgreSQL, Oracle). Середньостатистичний працівник у Вірменії може заробляти до 100 тисяч гривень на місяць.

Для порівняння, спеціалісту того ж рівня на Кіпрі готові платити більше – 73 тисячі гривень нетто. До того ж компанії обіцяють бонуси за переїзд, допомогу в оформленні документів для працівника та членів його сім'ї, а також компенсацію житла протягом перших кілька місяців. Щоб отримати таку роботу, українець має володіти англійською принаймні на рівні Upper Intermediate та мати досвід роботи на PHP, Golang, Linux, MariaDB, Redis, ElasticSearch, ClickHouse. Середній оклад для ІТ-інженерів на острові становить близько 135 тисячі гривень. Початківці можуть претендувати на доходи від 95,6 тисячі гривень (45% всіх актуальних вакансій категорії). Спеціалісти з досвідом роботи від шести років можуть розраховувати на компенсацію від 249 тисяч гривень (3% всіх вакансій).

Друге місце за рівнем заробітних плат для ІТ-фахівців, після Кіпру, належить Німеччині. Тут в середньому можна заробляти 110 тисяч гривень. Сподіватися українці можуть і на доходи від 161 тисячі гривень, але таких вакансій всього є лише 10%. Здебільшого (у 40% випадків) німецькі компанії готові платити від 67,2 до 100 тисяч гривень. Цікаво, що переїжджати до Німеччини не обов'язково. Німецькі роботодавці охочі співпрацювати дистанційно.

Привабливою країною для українських ІТ-спеціалістів видається США. Середній місячний оклад тут становить 105 тисяч гривень. Найвищі зарплати отримують ті, хто приїздить працювати до Нью-Йорка, Каліфорнії та Далласа.

Найменшу зарплату пропонують компанії зі штаб-квартирами в Молдові. Середня компенсація становить 45 тисяч гривень. Цікаво, що фахівців з продажу ІТ-послуг у країні шукають частіше, ніж розробників чи тестувальників.

Цікаві факти про роботу за кордоном для ІТ-фахівців

У липні 2021 року 5% всіх вакансій у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій пропонували роботу за кордоном. У травні та червні таких вакансій було 3,2%.

Більшість роботодавців, які пропонують українським ІТ-спеціалістам роботу за кордоном, є аутсорсинговими компаніями, які віддалено працюють з іноземними замовниками (49% оголошень) або рекрутери, які шукають фахівців на замовлення іноземних компаній (32%).

Найчастіше українців шукають ІТ-компанії з Кіпру (21%), США (12%), Німеччини (7%), Вірменії (5%) та Молдови (4%).

Нагадуємо, що раніше ми писали про перспективи роботи на Кіпрі для українців. На острові минулого року офіційну роботу отримали понад 12 тисяч громадян України.