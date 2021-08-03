Про це свідчать дані Державної служби зайнятості України. Найбільш затребуваними працівниками останнім часом є ІТ-спеціалісти.

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Огляд вакансій, доступних українцям, які шукають роботу на Кіпрі

Офіційну роботу фахівцям сфери інформаційних технологій пропонують вдвічі частіше, ніж іншим спеціалістам. Так, 53% всіх вакансій регіону виставлені з метою працевлаштування саме ІТ-фахівців. Шукають на Кіпрі насамперед досвідчених Java-розробників і DevOps-фахівців. Також відкриті вакансії для експертів зі сфери Ruby, BigData, Salesforce, PowerBI, PowerApps.

Другою за кількістю доступних вакансії є категорія "Банки, інвестиції, лізинг". 11% всіх пропозицій стосуються цієї галузі. Кіпр потребує:

фінансових аналітиків;

експертів у сфері private banking;

фахівців зі сфери комплаєнса;

менеджерів по роботі з клієнтами.

У трійку перспективних галузей потрапили й "Продажі та адміністративний персонал" (5% пропозицій). Професії, з якими легко можна знайти роботу на Кіпрі:

менеджери з експорту;

фахівці з продажів;

менеджери з розвитку бізнесу;

спеціалісти з платіжних документів;

офіс-менеджери;

архіваріуси;

секретарі.

Де українцям найлегше знайти роботу на Кіпрі / Зображення grc.ua

Які вимоги до кандидатів

В усіх вакансіях зазначено, що кандидати повинні володіти англійською мовою мінімум на рівні Intermediate.

52% роботодавців розглядають виключно претендентів з досвідом роботи від трьох до шести років.

36% власників компаній готові розглянути резюме українця з досвідом роботи від року до трьох.

Що стосується фахівців-початківців, то для них відкриті лише 7% вакансій регіону.

Цікаво, що кандидатам, які мають понад шість років досвіду, доступні 5% вакансій на Кіпрі.

Перспективи роботи на Кіпрі

Рівень заробітних плат, очікувано, залежить від професії та досвіду роботи. До уваги беруть також профільну освіту та наявність додаткових дипломів та сертифікатів, що підтверджують професійний рівень кандидата. Максимально високу компенсацію з урахуванням цих вимог отримують ІТ-спеціалісти та фінансові аналітики.

Крім того, роботодавці на Кіпрі приділяють увагу soft skills кандидата. Тобто, зважають на те, наскільки легко людина працює в команді, комунікує, вчиться тощо. Навички взаємодії з представниками різних культур і національностей також є важливими.

44% роботодавців на Кіпрі готові платити українцям близько 69 тисяч гривень.

34% компаній готові запропонувати від 113,5 тисяч гривень.

На заробіток 158 – 248 тисяч гривень можуть претендувати 20% кандидатів з України.

Лише 2% роботодавців можуть платити понад 248 тисяч гривень.

Що також важливо, 78% кіпрських роботодавців пропонують українцям допомогу з релокацією, оформленням робочої візи і документів для членів сім'ї.

Зарплати, які можуть отримувати українці на Кіпрі / Зображення grc.ua

Нагадуємо, що ми також писали про все, що треба знати про роботу в Польщі для українців: вакансії, документи, зарплати. На відміну від Кіпру, Найбільша кількість українців у Польщі працюють на робітничих спеціальностях.