Українська авіакомпанія почала літати на Занзібар: з якого міста можна полетіти

Українська авіакомпанія SkyUp запустила чартерні рейси на острів Занзібар. Полетіти на інший континент можна із трьох європейських міст.

Польотна програма до Танзанії триватиме до 12 квітня 2024 року. Перші чартерні рейси на Занзібар компанія SkyUp запустила ще наприкінці жовтня. Тож, з яких міст у сусідніх державах можна вилетіти на екзотичний острів?

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Чартер з Європи на африканський острів

З авіакомпанією SkyUp можна вирушити на Занзібар з Варшави, Кишинева та Бухареста. Із середини грудня планують додати більше польотів зі столиці Польщі, а також сполучення Катовіце – Занзібар.

Оператором більшості зазначених рейсів є мальтійський підрозділ SkyUp MT. Лише рейси з Кишинева обслуговує українська компанія SkyUp.

Перельоти на Занзібар виконуються на Boeing 737-800. Цей борт є середньомагістральним, тому йому доводиться зупинятися на дозаправку в єгипетській Хургаді.

Придбати авіаквитки на рейси з Європи до Занзібару окремо не можна. Місця продаються тільки в складі повного турпакета.

Коли провідні авіакомпанії світу повернуться в Україну?

Кілька світових авіаперевізників оголосили про свої плани повернутися на український ринок. Так вони сигналізують про потенційне відновлення польотів з України й подальший розвиток авіаційного сектору держави.

Про такі наміри розповів гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський. Низка великих авіакомпаній готові літати до України через найбільший аеропорт "‎Бориспіль". Публічно заявили про готовність знову працювати в Україні такі перевізники:

Ryanair (Ірландія);

LOT (Польща);

Turkish Airlines (Туреччина);

Air Baltic (Латвія);

SkyUp (Україна);

Lufthansa (Німеччина).

Відновити сполучення повноцінно вдасться лише після війни, але, за словами Дубревського, часу на це піде небагато. Аеропорт "‎Бориспіль" повністю обладнаний і здатний оперативно відновити роботу.