Полетная программа в Танзанию продлится до 12 апреля 2024 года. Первые чартерные рейсы на Занзибар компания SkyUp запустила еще в конце октября. Итак, из каких городов в соседних странах можно вылететь на экзотический остров?

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Чартер из Европы на африканский остров

С авиакомпанией SkyUp можно отправиться на Занзибар из Варшавы, Кишинева и Бухареста. С середины декабря планируют добавить больше полетов из столицы Польши, а также сообщение Катовице – Занзибар.

Оператором большинства указанных рейсов является мальтийское подразделение SkyUp MT. Только рейсы из Кишинева обслуживает украинская компания SkyUp.

Перелеты на Занзибар выполняются на Boeing 737-800. Этот борт среднемагистральный, поэтому ему приходится останавливаться на дозаправку в египетской Хургаде.

Купить авиабилеты на рейсы из Европы на Занзибар отдельно нельзя. Места продаются только в составе полного турпакета.

Когда ведущие авиакомпании мира вернутся в Украину?

Несколько мировых авиаперевозчиков объявили о своих планах возвращения на украинский рынок. Так они сигнализируют о потенциальном возобновлении полетов из Украины и дальнейшем развитии авиационного сектора государства.

О таких намерениях рассказал гендиректор аэропорта Борисполь Алексей Дубревский. Ряд крупных авиакомпаний готовы летать в Украину через главный аэропорт "Борисполь". Публично заявили о готовности снова работать в Украине такие перевозчики:

Ryanair (Ирландия);

LOT (Польша);

Turkish Airlines (Турция);

Air Baltic (Латвия);

SkyUp (Украина);

Lufthansa (Германия).

Восстановить сообщение полноценно удастся только после войны, но, по словам Дубревского, времени на это уйдет немного. Аэропорт "Борисполь" полностью оборудован и способен оперативно возобновить работу.