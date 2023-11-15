Полетная программа в Танзанию продлится до 12 апреля 2024 года. Первые чартерные рейсы на Занзибар компания SkyUp запустила еще в конце октября. Итак, из каких городов в соседних странах можно вылететь на экзотический остров?
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Чартер из Европы на африканский остров
С авиакомпанией SkyUp можно отправиться на Занзибар из Варшавы, Кишинева и Бухареста. С середины декабря планируют добавить больше полетов из столицы Польши, а также сообщение Катовице – Занзибар.
Оператором большинства указанных рейсов является мальтийское подразделение SkyUp MT. Только рейсы из Кишинева обслуживает украинская компания SkyUp.
Перелеты на Занзибар выполняются на Boeing 737-800. Этот борт среднемагистральный, поэтому ему приходится останавливаться на дозаправку в египетской Хургаде.
Купить авиабилеты на рейсы из Европы на Занзибар отдельно нельзя. Места продаются только в составе полного турпакета.
Когда ведущие авиакомпании мира вернутся в Украину?
Несколько мировых авиаперевозчиков объявили о своих планах возвращения на украинский рынок. Так они сигнализируют о потенциальном возобновлении полетов из Украины и дальнейшем развитии авиационного сектора государства.
О таких намерениях рассказал гендиректор аэропорта Борисполь Алексей Дубревский. Ряд крупных авиакомпаний готовы летать в Украину через главный аэропорт "Борисполь". Публично заявили о готовности снова работать в Украине такие перевозчики:
- Ryanair (Ирландия);
- LOT (Польша);
- Turkish Airlines (Турция);
- Air Baltic (Латвия);
- SkyUp (Украина);
- Lufthansa (Германия).
Восстановить сообщение полноценно удастся только после войны, но, по словам Дубревского, времени на это уйдет немного. Аэропорт "Борисполь" полностью оборудован и способен оперативно возобновить работу.