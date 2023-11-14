Найвідвідуваніші аеропорти в Польщі розташовані в таких містах, як Варшава, Краків і Катовіце. Тож розповідаємо, скільки коштують послуги паркування поблизу цих повітряних воріт.

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Ціни на паркування в аеропортах Польщі

Варшава

У Варшаві, столиці Польщі, розташований найбільший міжнародний аеропорт країни – імені Шопена. Цей відомий транспортний вузол надає широкий спектр послуг і зручностей для задоволення потреб мандрівників. Незалежно від того, чи вирушаєте в подорож з аеропорту, чи пересідаєте на інший рейс, пасажири мають доступ до паркувальних місць. Однак, важливо зазначити, що послуги паркування передбачають плату.

Автостоянка доступна цілодобово. Для її замовлення на сайті аеропорту Варшава-Шопена потрібне відповідне бронювання в розділі Парковка за 24 години до прибуття в аеропорт.

Загальна вартість послуги, включно з паркуванням автомобіля, починається від 260 злотих (приблизно 2 200 гривень) за перші 24 години. При цьому за два дні доведеться віддати 290 злотих (близько 2 500 гривень), а за тиждень – 580 злотих (близько 5 000 гривень).

Краків-Баліце

Аеропорт Кракова, названий на честь Івана Павла II, розташований за 11 кілометрів на захід від центру міста. Він є другим за завантаженістю аеропортом Польщі, поступаючись лише Варшавському аеропорту як за кількістю пасажирів, так і за кількістю злетів і посадок.

Щоб прийняти більшу кількість мандрівників, аеропорт відкрив сучасну багаторівневу стоянку. Крім того, є два паркувальних майданчики з можливістю короткострокового та довгострокового паркування.

Краківський аеропорт / Фото Skytrax

На найближчих до термінала стоянках діє тариф 15 злотих на годину (130 гривень), на віддаленій – 11 злотих на годину (95 гривень). Ціна на довгострокову стоянку залежить від паркінгу. Наприклад, на одному з них за тижневе перебування авто доведеться заплатити від 100 до 145 злотих (870 – 1 262 гривень).

Катовіце

Всього за 30 кілометрів на північ від центру міста Катовіце, в Пижовіце, розташований міжнародний Він включає три сучасні пасажирські термінали, а саме A, B і C, а також спеціальний вантажний термінал.

Примітно, що термінал A призначений для обслуговування всіх рейсів, які не входять до Шенгенської угоди, тоді як термінал B призначений для рейсів у зоні Шенгенської угоди, що забезпечує безперебійну подорож для пасажирів із різних напрямків.

Поблизу аеропорту традиційно розташована стоянка, яка ділиться на три зони:

стоянка Р1 – без охорони, стоянка Р2 – без охорони, Premium – з охороною.

Від 8 до 24 годин стоянка P1 обійдеться у 100 злотих (870 гривень), Р2 – 60 злотих (520 гривень). Преміум-парковка з охороною на добу обійдеться у 150 злотих (1 300 гривень).