Польотна програма до Танзанії триватиме до 12 квітня 2024 року. Перші чартерні рейси на Занзібар компанія SkyUp запустила ще наприкінці жовтня. Тож, з яких міст у сусідніх державах можна вилетіти на екзотичний острів?

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Чартер з Європи на африканський острів

З авіакомпанією SkyUp можна вирушити на Занзібар з Варшави, Кишинева та Бухареста. Із середини грудня планують додати більше польотів зі столиці Польщі, а також сполучення Катовіце – Занзібар.

Оператором більшості зазначених рейсів є мальтійський підрозділ SkyUp MT. Лише рейси з Кишинева обслуговує українська компанія SkyUp.

Перельоти на Занзібар виконуються на Boeing 737-800. Цей борт є середньомагістральним, тому йому доводиться зупинятися на дозаправку в єгипетській Хургаді.

Придбати авіаквитки на рейси з Європи до Занзібару окремо не можна. Місця продаються тільки в складі повного турпакета.

Коли провідні авіакомпанії світу повернуться в Україну?

Кілька світових авіаперевізників оголосили про свої плани повернутися на український ринок. Так вони сигналізують про потенційне відновлення польотів з України й подальший розвиток авіаційного сектору держави.

Про такі наміри розповів гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський. Низка великих авіакомпаній готові літати до України через найбільший аеропорт "‎Бориспіль". Публічно заявили про готовність знову працювати в Україні такі перевізники:

Ryanair (Ірландія);

LOT (Польща);

Turkish Airlines (Туреччина);

Air Baltic (Латвія);

SkyUp (Україна);

Lufthansa (Німеччина).

Відновити сполучення повноцінно вдасться лише після війни, але, за словами Дубревського, часу на це піде небагато. Аеропорт "‎Бориспіль" повністю обладнаний і здатний оперативно відновити роботу.