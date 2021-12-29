Українка у Польщі обікрала склад Amazon на 100 тисяч злотих

Польські правоохоронці затримали 35-річну громадянку України та її 33-річного співмешканця у Свебодзіні. Жінку звинуватили в обкраданні логістичного складу Amazon, а чоловіка – у зберіганні краденого.

За даними слідства, жінка працювала на одному зі складів Amazon і виносила звідти цінні речі.

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Зокрема, біжутерію та електроніку. Вона ховала їх під верхнім одягом. Загалом у такий спосіб українці вдалося привласнити чужого майна на суму майже 100 тисяч злотих, тобто понад 666 тисяч гривень.

Громадянку України вирахували завдяки камерам спостереження на робочому місці. Затримали її "на гарячому", коли вона під одягом намагалася винести чергові крадені предмети. Під час обшуків за місцем її проживання поліція виявила інші речі, які були вкрадені зі складу.

Яке покарання світить зловмисниці

Жінці та її співмешканцю, також громадянину України, який допомогав переховувати крадене, пред'явили звинувачення, за які загрожує до 5 років в'язниці. Обом за рішенням суду видали заборону на виїзд із Польщі, також у них вилучили паспорти.

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