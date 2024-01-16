Смертоносніші за напади акул: чому туристи продовжують робити небезпечні селфі

Мандрівники часом готові йти на ризик заради ефектних фото. У більшості випадків все закінчується добре, але ніхто не застрахований від непоправних наслідків. За статистикою, значно більше туристів гинуть від небезпечних селфі, ніж від нападів акул.

Заборони на селфі стають дедалі популярнішими у багатьох туристичних локаціях. Деколи такі правила можуть навіть врятувати життя. Нещодавно гондола з туристами перекинулася в каналі Венеції саме через спробу зробити фото. Люди опинилися в холодній воді, на щастя, ніхто не постраждав. Але таких неприємностей можна уникнути.

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Невтішна статистика

У Journal of Travel Medicine навіть є спеціальне дослідження, присвячене смертельним випадкам через селфі. За останні 13 років таке траплялося 379 разів. І саме 140 із цих загиблих зробили трагічну останню фотографію під час своєї відпустки. Що стосується акул, то за той самий період від контакту з ними загинули менше – 90 людей.

Гонитва за ідеальними фотографіями для соцмереж часто підштовхує туристів до невиправданого ризику. У пошуках ефектного фото люди можуть ігнорувати попередження та відвідувати небезпечні місця. Часом трапляються трагічні інциденти: падіння зі скель, аварії з потягами та автомобілями або смерті через напад диких тварин.

Середній вік загиблих через смертельні селфі становить 24,4 року. Жінки найчастіше отримували смертельні травми при падінні з висоти, а чоловіки гинули під час ризикованих фото на дорогах. Найбільше смертей через селфі трапились у таких країнах: Індія, США та Росія.

В Індії мандрівники часто ризикують заради фото з потяга на ходу / Фото Unsplash

Невиправданий ризик

У грудні 24-річна жінка трагічно загинула під час спроби зробити селфі на краю форту Прабалгад в Індії. Вона зірвалась в ущелину з 60-метрової висоти.

Один з відвідувачів "Тур де Франс" у 2023 році намагався зробити фото з велогонщиком і спровокував дуже небезпечну ситуацію. Він зачепив кермо учасника гонки, той втратив керування і 20 велосипедистів зіштовхнулися під час змагання.

Де заборонили небезпечні селфі?

У італійському Портофіно торік ввели тимчасову заборону на селфі в деяких районах міста. Так хотіли запобігти скупченню людей на вузеньких вулицях. Адже туристи постійно блокували рух транспорту, коли намагалися фотографуватися. А в іспанській Памплоні заборонили робити селфі під час щорічних забігів із биками.

Традиційні забіги з биками в іспанській Памплоні / Фото Pixabay

Після низки нещасних випадків, пов'язаних із фото туристів, у Мумбаї уряд заборонив селфі у деяких районах міста: на певних пляжах, біля туристичних пам'яток та у місцях проведення фестивалів.

В Нью-Йорку не можна фотографуватися з дикими кішками, якщо під час цього між людиною та твариною немає фізичного бар'єра. Так само відвідувачів озера Тахо попросили не робити селфі з ведмедями, оскільки повертатися до них спиною надзвичайно небезпечно.

У деяких місцях у світі поставили попереджувальні знаки, обмежили доступ до небезпечних зон або провели роз'яснювальну роботу про ризиковані селфі. Але ці кроки поки не допомогли повноцінно розв'язати проблему.