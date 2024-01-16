Запреты на селфи становятся все более популярными во многих туристических локациях. Иногда такие правила могут даже спасти жизнь. Недавно гондола с туристами опрокинулась посреди канала в Венеции именно из-за попытки сделать фото. Люди оказались в холодной воде, к счастью, никто не пострадал. Но таких проблем можно избежать.

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Неутешительная статистика

В Journal of Travel Medicine даже есть специальное исследование, посвященное смертельным случаям из-за селфи. За последние 13 лет такое случалось 379 раз. И именно 140 из этих погибших совершили трагическую последнюю фотографию во время своего отпуска. Что касается акул, то за тот же период от контакта с ними погибли менее 90 человек.

Погоня за идеальными фотографиями для соцсетей часто подталкивает туристов к неоправданному риску. В поисках эффектного фото люди могут игнорировать предупреждения и посещать опасные места. Иногда случаются трагические инциденты: падение со скал, аварии с поездами и автомобилями или смерть из-за нападения диких животных.

Средний возраст погибших из-за смертельных селфи составляет 24,4 года. Женщины чаще получали смертельные травмы при падении с высоты, а мужчины погибали во время рискованных фото на дорогах. Больше всего смертей из-за селфи произошло в таких странах: Индия, США и Россия.

В Индии путешественники часто рискуют ради фото с поезда на ходу / Фото Unsplash

Неоправданный риск

В декабре 24-летняя женщина трагически погибла при попытке сделать селфи на краю форта Прабалгад в Индии. Она сорвалась в ущелье с 60-метровой высоты.

Один из посетителей "Тур де Франс" в 2023 году пытался сделать фото с велогонщиком и спровоцировал очень опасную ситуацию. Он задел руль участника гонки, тот потерял управление и 20 велосипедистов столкнулись во время соревнований.

Где запретили опасные селфи?

В итальянском Портофино в прошлом году ввели временный запрет на селфи в некоторых районах города. Так хотели предотвратить скопление людей на узких улицах. Ведь туристы постоянно блокировали движение транспорта, когда пытались фотографироваться. А в испанской Памплоне запретили делать селфи во время ежегодных забегов с быками.

Традиционные забеги с быками в испанской Памплоне / Фото Pixabay

После ряда несчастных случаев, связанных с фото туристов, в Мумбаи правительство запретило селфи в некоторых районах города: на пляжах, возле туристических достопримечательностей и в местах проведения фестивалей.

В Нью-Йорке нельзя фотографироваться с дикими кошками, если во время этого между человеком и животным нет физического барьера. Так же посетителей озера Тахо попросили не делать селфи с медведями, поскольку поворачиваться к ним спиной очень опасно.

В некоторых местах в мире поставили предупредительные знаки, ограничили доступ к опасным зонам или провели разъяснительную работу о рискованных селфи. Однако эти шаги пока не помогли полноценно решить проблему.