Заборони на селфі стають дедалі популярнішими у багатьох туристичних локаціях. Деколи такі правила можуть навіть врятувати життя. Нещодавно гондола з туристами перекинулася в каналі Венеції саме через спробу зробити фото. Люди опинилися в холодній воді, на щастя, ніхто не постраждав. Але таких неприємностей можна уникнути.

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Невтішна статистика

У Journal of Travel Medicine навіть є спеціальне дослідження, присвячене смертельним випадкам через селфі. За останні 13 років таке траплялося 379 разів. І саме 140 із цих загиблих зробили трагічну останню фотографію під час своєї відпустки. Що стосується акул, то за той самий період від контакту з ними загинули менше – 90 людей.

Гонитва за ідеальними фотографіями для соцмереж часто підштовхує туристів до невиправданого ризику. У пошуках ефектного фото люди можуть ігнорувати попередження та відвідувати небезпечні місця. Часом трапляються трагічні інциденти: падіння зі скель, аварії з потягами та автомобілями або смерті через напад диких тварин.

Середній вік загиблих через смертельні селфі становить 24,4 року. Жінки найчастіше отримували смертельні травми при падінні з висоти, а чоловіки гинули під час ризикованих фото на дорогах. Найбільше смертей через селфі трапились у таких країнах: Індія, США та Росія.

В Індії мандрівники часто ризикують заради фото з потяга на ходу / Фото Unsplash

Невиправданий ризик

У грудні 24-річна жінка трагічно загинула під час спроби зробити селфі на краю форту Прабалгад в Індії. Вона зірвалась в ущелину з 60-метрової висоти.

Один з відвідувачів "Тур де Франс" у 2023 році намагався зробити фото з велогонщиком і спровокував дуже небезпечну ситуацію. Він зачепив кермо учасника гонки, той втратив керування і 20 велосипедистів зіштовхнулися під час змагання.

Де заборонили небезпечні селфі?

У італійському Портофіно торік ввели тимчасову заборону на селфі в деяких районах міста. Так хотіли запобігти скупченню людей на вузеньких вулицях. Адже туристи постійно блокували рух транспорту, коли намагалися фотографуватися. А в іспанській Памплоні заборонили робити селфі під час щорічних забігів із биками.

Традиційні забіги з биками в іспанській Памплоні / Фото Pixabay

Після низки нещасних випадків, пов'язаних із фото туристів, у Мумбаї уряд заборонив селфі у деяких районах міста: на певних пляжах, біля туристичних пам'яток та у місцях проведення фестивалів.

В Нью-Йорку не можна фотографуватися з дикими кішками, якщо під час цього між людиною та твариною немає фізичного бар'єра. Так само відвідувачів озера Тахо попросили не робити селфі з ведмедями, оскільки повертатися до них спиною надзвичайно небезпечно.

У деяких місцях у світі поставили попереджувальні знаки, обмежили доступ до небезпечних зон або провели роз'яснювальну роботу про ризиковані селфі. Але ці кроки поки не допомогли повноцінно розв'язати проблему.