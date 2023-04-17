Портофіно штрафуватиме туристів за "ледарство"

Відтепер за "неробство" у "гарячих точках" для селфі буде штраф – 275 євро. При цьому деталей наразі не оголошували.

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Що саме мають на увазі під неробством, влада села поки не прокоментувала, але пояснили, що великі скупчення туристів у деяких місцях заважають транспорту та екстреним службам.

За словами мера Портофіно Маттео Віакава, заборону вводять не для того, щоб зробити місце більш ексклюзивним, а, щоб дозволити всім насолодитися його красою.

Вечірнє Портофіно / Фото UnSplash

Нові правила будуть поширюватися на дві червоні зони, де часто збираються туристи. Заборона діятиме щодня з 11:00 до 18:00 щонайменше до 15 жовтня.

Портофіно – крихітне рибальське село з населенням 369 осіб. Воно відоме у всьому світі своїми морепродуктами, розкішними бутиками та будинками в пастельних тонах.

В Італії штрафуватимуть туристів-вандалів

Влада Італії хоче запровадити суворіші покарання для вандалів, які завдають шкоди пам'ятникам або іншим культурним об'єктам. Штрафи можуть сягати від 10 000 до 60 000 євро.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано підтримав закон, в якому мовиться, що стягувані суми будуть використовуватися для оплати ремонту і прибирання пошкоджених об'єктів. Уряд країни вже схвалив ініціативу про покарання вандалів 11 квітня, однак остаточно її ще не затвердили.