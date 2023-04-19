Турецькі авіакомпанії анонсували нові рейси до Польщі: в які міста літатимуть
Джерело:avianews
Найбільші турецькі перевізники Turkish Airlines та Pegasus запустять нові регулярні рейси до Польщі. Їх уже анонсували.
Найбільші авіакомпанії Туреччини відкривають нові рейси до Польщі
Польоти за новими напрямками стартують навесні – влітку 2023 року. Куди саме літатимуть авіаперевізники – далі у матеріалі!
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Turkish Airlines полетить зі Стамбула до Кракова, а Pegasus Airlines вперше зайде на польський ринок з маршрутом Анкара – Варшава. Квитки на нові напрямки вже у продажу.
Деталі рейсу Turkish Airlines
Рейси Стамбул – Краків стартують 1 травня, й виконуватимуться тричі на тиждень. Розклад передбачає вечірні вильоти щопонеділка та ранкові щосереди та п'ятниці. Графік складений так, щоб розширити кількість стикувань в аеропорту Стамбула.
Наразі найдешевші квитки Turkish Airlines включають харчування, перевезення тільки ручної поклажі 8 кілограмів і не дозволяють обрати місце в літаку безплатно. За перевезення багажу необхідно платити додатково або купувати квиток, який включає багаж за замовчуванням.
Деталі рейсу Pegasus Airlines
Pegasus Airlines запустить маршрут Анкара – Варшава 4 червня. Авіакомпанія здійснюватиме ці рейси лише раз на тиждень у неділю вдень.
Базовий тариф лоукостера включає лише ручну поклажу. Обмежень за вагою немає, але габарити валізи не повинні перевищувати 55х40х20 сантиметрів. Усі інші послуги – харчування, вибір місця, багаж – необхідно оплачувати додатково.
Pegasus Airlines запустить польоти до Варшави / Фото easie
Turkish Airlines роздає безплатний Wi-Fi для зареєстрованих пасажирів
Авіакомпанія Turkish Airlines зробила доступ до інтернету під час польоту безплатним для однієї категорії пасажирів. Мовиться про тих, хто зареєструвався в програмі лояльності Miles&Smiles.
Реєстрація в Miles&Smiles є безкоштовною, і мандрівник одразу набуває статусу Miles&Smiles Classic. Після такої реєстрації мандрівники зможуть використовувати месенджери для обміну повідомленнями з людьми у будь-якій точці світу.