З Парижа запустять нові швидкісні потяги до двох італійських міст

Маршрут поєднає Париж з Міланом та Венецією. Потяг доставить вас у ці популярні італійські міста без обмежень на багаж, черг та тісних крісел у літаку.

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Реалізувати проєкт хочуть до 2025-го. Приблизно тоді ж почнуть курсувати поїзди між Берліном та Парижем, а це означає, що на швидкісних поїздах можна буде дістатися Італії та Німеччини.

Це допоможе зробити міжнародні залізничні подорожі до популярних міст Європи набагато простіше та легше,

– йдеться у повідомленні.

Подорож до Італії в "готелі на колесах"

Мандрівники дедалі більше усвідомлюють вплив перельотів на довкілля, а Франція щойно стала першою країною, яка заборонила внутрішні перельоти, якщо вони мають залізничну альтернативу.

Така зміна у поглядах призвела до буму міжнародних поїздок на поїздах: залізничні маршрути відкриваються по всій Європі. А поїзди зі спальними місцями пропонують чудову нагоду виїхати ввечері з дому та вранці прокинутися у пункті призначення.

Але сучасні послуги зовсім не схожі на сумнівні пропозиції минулого. Компанія Midnight Trains стверджує, що її електропоїзди схожі на "готель на колесах", де особлива увага приділяється самоті, якісним ліжкам та гарній звукоізоляції. У номерах є окремий душ і пасажири можуть обирати між одно-, дво- та чотиримісними номерами.

З Парижа запустять нові швидкісні потяги до двох італійських міст / Фото Midnight trains​

На борту також є бар з коктейлями та ресторанами. Ви навіть зможете замовити їжу та напої прямо в купе.

У планах Midnight Trains збудувати велику європейську залізничну мережу, яка стане альтернативою перельотам. Запускати нові маршрути планують етапами, а до 2030-го сподіваються створити систему, що повністю функціонує.