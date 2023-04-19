Найбільші авіакомпанії Туреччини відкривають нові рейси до Польщі

Польоти за новими напрямками стартують навесні – влітку 2023 року. Куди саме літатимуть авіаперевізники – далі у матеріалі!

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Turkish Airlines полетить зі Стамбула до Кракова, а Pegasus Airlines вперше зайде на польський ринок з маршрутом Анкара – Варшава. Квитки на нові напрямки вже у продажу. Деталі рейсу Turkish Airlines Рейси Стамбул – Краків стартують 1 травня, й виконуватимуться тричі на тиждень. Розклад передбачає вечірні вильоти щопонеділка та ранкові щосереди та п'ятниці. Графік складений так, щоб розширити кількість стикувань в аеропорту Стамбула. Наразі найдешевші квитки Turkish Airlines включають харчування, перевезення тільки ручної поклажі 8 кілограмів і не дозволяють обрати місце в літаку безплатно. За перевезення багажу необхідно платити додатково або купувати квиток, який включає багаж за замовчуванням. Деталі рейсу Pegasus Airlines Pegasus Airlines запустить маршрут Анкара – Варшава 4 червня. Авіакомпанія здійснюватиме ці рейси лише раз на тиждень у неділю вдень. Базовий тариф лоукостера включає лише ручну поклажу. Обмежень за вагою немає, але габарити валізи не повинні перевищувати 55х40х20 сантиметрів. Усі інші послуги – харчування, вибір місця, багаж – необхідно оплачувати додатково. Pegasus Airlines запустить польоти до Варшави / Фото easie​ Turkish Airlines роздає безплатний Wi-Fi для зареєстрованих пасажирів

Авіакомпанія Turkish Airlines зробила доступ до інтернету під час польоту безплатним для однієї категорії пасажирів. Мовиться про тих, хто зареєструвався в програмі лояльності Miles&Smiles.

Реєстрація в Miles&Smiles є безкоштовною, і мандрівник одразу набуває статусу Miles&Smiles Classic. Після такої реєстрації мандрівники зможуть використовувати месенджери для обміну повідомленнями з людьми у будь-якій точці світу.