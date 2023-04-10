Реєстрація в Miles&Smiles є безкоштовною, і мандрівник одразу набуває статусу Miles&Smiles Classic. Сплатити доступ в інтернет буде потрібно, якщо пасажири захочуть подивитися відео або почитати новини.

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Після такої реєстрації мандрівники зможуть використовувати месенджери для обміну повідомленнями з людьми у будь-якій точці світу.

Усі пасажири бізнес-класу отримують безплатний бонусний пакет із трафіком 1 Гб. Після його використання система запропонує сплатити пакет доступу.

Пасажири економкласу теж можуть отримати доступ, але за плату

Для пасажирів економкласу ціна становить 8 доларів за трафік 100 Мб та 15 доларів за 250 Мб. Необмежені за трафіком пакети коштують:

15 доларів – на рейсах середньої дальності;

на рейсах середньої дальності; 35 доларів – на маршрутах великої дальності.

Turkish Airlines надає доступ в інтернет у польоті на всіх далекомагістральних літаках та деяких середньомагістральних авіалайнерах. Для доступу до послуги пасажиру необхідно під'єднатися до Wi-Fi-мережі на борту літака.