Крупнейшие авиакомпании Турции открывают новые рейсы в Польшу
Полеты по новым направлениям стартуют весной – летом 2023 года. Куда будут летать авиаперевозчики – дальше в материале!
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Turkish Airlines полетит из Стамбула в Краков, а Pegasus Airlines впервые зайдет на польский рынок по маршруту Анкара – Варшава. Билеты на новые направления уже в продаже.
Детали рейса Turkish Airlines
Рейсы Стамбул – Краков стартуют 1 мая и будут выполняться трижды в неделю. Расписание предполагает вечерние вылеты по понедельникам и утренние каждую среду и пятницу. График составлен так, чтобы расширить количество стыковок в аэропорту Стамбула.
Сейчас самые дешевые билеты Turkish Airlines включают в себя питание, перевозку только ручной клади 8 килограмм и не позволяют выбрать место в самолете бесплатно. За перевозку багажа необходимо платить дополнительно или покупать билет, включающий багаж по умолчанию.
Детали рейса Pegasus Airlines
Pegasus Airlines запустит маршрут Анкара – Варшава 4 июня. Авиакомпания будет осуществлять эти рейсы раз в неделю в воскресенье днем.
Базовый тариф лоукостера включает только ручную кладь. Ограничений по весу нет, но габариты чемодана не должны превышать 55х40х20 сантиметров. Все другие услуги – питание, выбор места, багаж – необходимо оплачивать дополнительно.
Pegasus Airlines запустит полеты в Варшаву / Фото easie
Turkish Airlines раздает бесплатный Wi-Fi для зарегистрированных пассажиров
Авиакомпания Turkish Airlines сделала доступ в интернет во время полета бесплатным для одной категории пассажиров. Речь идет о тех, кто зарегистрировался в программе лояльности Miles&Smiles.
Регистрация в Miles&Smiles является бесплатной, и путешественник сразу приобретает статус Miles&Smiles Classic. После такой регистрации путешественники могут использовать мессенджеры для обмена сообщениями с людьми в любой точке мира.