Так, нещодавно ми писали, що Паспортний сервіс для українців запрацював в Чехії, а тепер стало відомо, громадяни України зможуть оформити паспортні документи й в Туреччині. Прийом заяв розпочався сьогодні, 15 лютого 2023 року.

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Адреса Паспортного сервісу в Туреччині та які послуги доступні

Документи на оформлення українських паспортів приймають у Стамбулі. Там працюють два мобільних комплекси – спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Відкриті мобільні офіси з понеділка по суботу включно з 9.00 до 18.00 за адресою Лондонське шосе Е-5, Карайолу, паркінг за ТЦ "Аеропорт", (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).

Наразі можна записатися в електронну чергу, обрати для себе зручний день та час і особисто приїхати для подачі документів.

Зокрема, для українців у Туреччині доступні такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Оплатити послуги можна просто на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити. Зауважте, що оплатити готівкою наразі не можна.