Так, недавно мы писали, что Паспортный сервис для украинцев заработал в Чехии, а теперь стало известно, граждане Украины смогут оформить паспортные документы и в Турции. Прием заявлений начался сегодня, 15 февраля 2023 года.

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Адрес Паспортного сервиса в Турции и какие услуги доступны

Документы на оформление паспортов принимают в Стамбуле. Там работают два мобильных комплекса – специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис".

Открытые мобильные офисы с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 по адресу Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг по ТЦ "Аэропорт", (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).

Пока можно записаться в электронную очередь, выбрать для себя удобный день и время и лично приехать для подачи документов.

В частности, для украинцев в Турции доступны следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Оплатить услуги можно прямо на месте с помощью онлайн-сервиса. Для этого необходимо иметь при себе смартфон и банковскую карту или ее реквизиты. Обратите внимание, что оплатить наличными пока нельзя.