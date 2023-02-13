Так, Державна міграційна служба України відкрила в Чехії "Паспортний сервіс". Це мобільні офіси на базі бусів, які їздитимуть містами країни.

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Український "Паспортний сервіс" запрацював у Чехії

10 працівників імміграційної служби працюватимуть у п'яти спеціальних пунктах обслуговування громадян. Співробітники прийматимуть від українських біженців заяви на заміну чи видачу нових внутрішніх документів, зокрема, закордонних паспортів, ID-карток та посвідчень водія.

Держслужбовці з Києва допомагатимуть громадянам України в Чехії заповнювати документи, робити цифрові фотографії та знімати відбитки пальців для біометричних паспортів.

Оплатити послуги можна прямо на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку. Тоді заяви будуть передані в Україну, а готові документи видаватимуть також у мобільному офісі у призначені дату та час.

Наразі фургони курсуватимуть Прагою та околицями. Відомство очікує на високий попит – близько 200 прийнятих заяв щодня. Свою першу зупинку мобільні офіси зробили біля монастиря Святих Вацлава та Людмили у селищі Lodenici (Середньочеський край).