Споживчий кошик в Польщі: у яких містах найдешевше закуплятися

Наразі у Польщі перебуває найбільша кількість українських біженців. Очевидно, їм варто аналізувати вартість продуктів у різних містах та супермаркетах країни, аби трохи заощадити.

В яких містах та магазинах Польщі найдешевше робити закупи

Так, портали DlaHandlu.pl та PortalSpożywczy.pl створили для споживачів інструмент для моніторингу та порівняння цін у найбільших супермаркетах згідно з географічним розташуванням в Польщі.

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