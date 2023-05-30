В яких містах та магазинах Польщі найдешевше робити закупи
Так, портали DlaHandlu.pl та PortalSpożywczy.pl створили для споживачів інструмент для моніторингу та порівняння цін у найбільших супермаркетах згідно з географічним розташуванням в Польщі.
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Щоб згенерувати перелік супермаркетів потрібно обрати вашу місцевість і вас перенаправить на списки локальних магазинів з переліком 50 основних товарів.
Серед них, зокрема, хліб, булочки, чай, пиво, кава мелена, шоколад, джем, олія, масло, маргарин, сир, сметана, яйця, молоко, йогурт, кетчуп, гірчиця, сік, вода, напої, борошно, цукор, сіль, макарони, сосиски, куряча тушка, м'ясо (свинина), шинка, ковбаса, банани, яблука, лимони, апельсини, картопля, помідори, паприка, печериці, туалетний папір, засіб для миття посуду, зубна паста, мило, шампунь, засіб для дезінфекції поверхонь, пральний порошок, рушники паперові.
Такий вигляд має сайт для моніторингу цін / Скриншот з сайту dlahandlu.pl
Для того, щоб максимально оптимізувати остаточну вартість кошика автори вирішили перерахувати вагу продуктів на полицях в 1 кілограм, а також створили список товарів-замінників на випадок, якщо в магазині немає товарів, зазначених в основному списку. Тому до обраних цін відображаються додаткові коментарі, позначені зірочкою або іншим символом.
Завдяки вказаному інструменту покупці можуть перевіряти актуальні та архівні ціни, створити власний список продуктів, відсортувати товари за категоріями чи за місцем розташування магазину.
Суми продуктів у різних супермаркетах Польщі / Скриншот з сайту dlahandlu.pl
В яких містах Польщі заробляють найбільше
Головне статистичне управління Польщі опублікувало оновлені дані про середню зарплату на підприємствах. Виявилось, що найвигідніше працювати не в столиці.
За статистикою розмір середньої зарплати у Варшаві – 9 500 злотих (83 000 гривень). Це третій показник у країні. У яких містах Польщі заробляють найбільше – дізнаєтесь далі.