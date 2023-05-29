Більшість із них уже встигли облаштуватися в цій країні і знайти роботу з гідною оплатою. Дізнайтеся детальніше, як заощаджують кошти українці в Польщі та які суми вдається відкласти.

До теми Не Варшава: в яких містах Польщі заробляють найбільше

Експерти міграційної платформи EWL провели дослідження в понад десяти польських містах. Воно показало, як українці в Польщі оцінюють своє матеріальне становище і скільки в них залишається грошей після всіх витрат на життя.

Як заощаджують українці?

Згідно з результатами дослідження, більша частина українців (55%) оцінюють своє матеріальне становище як середнє. Після оплати всіх витрат, пов'язаних із перебуванням у Польщі, у громадян України залишається в середньому 961 злотий на місяць.

Водночас українські мігранти, які прибули до Польщі до повномасштабної війни, намагаються заощадити трохи більше. За підрахунками, щомісяця у них залишається близько 1 052 злотих, а військові біженці можуть відкласти 826 злотих.

Також результати дослідження показали, що після оплати всіх місячних витрат на проживання в Польщі у 20% українців залишається 501 – 1000 злотих.

Тих, у кого залишаються більш відчутні суми, небагато – лише 12% громадян України заощаджують понад 2 000 злотих на місяць.

на місяць. Натомість всі гроші витрачають 18% громадян України. Практично у кожного 5-го біженця нічого не залишається після оплати всіх витрат на перебування. А серед довоєнних мігрантів таких – 15%.

Як українські біженці оцінюють свій фінансовий стан?

За результатами опитування, експерти відзначають цікавий факт, що українські біженці, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення, частіше оцінюють своє матеріальне становище як добре (22%) на тлі мігрантів, які приїхали і почали працювати у Польщі до 24 лютого 2022 року (14%).

Це свідчить про те, що до Польщі у зв'язку із вторгненням прибули громадяни України різного рівня достатку. Серед них багато представників середнього класу, бізнесменів, які мають кошти на проживання і певну "фінансову подушку",

– пояснює керівник відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Дуже погано оцінюють свою матеріальну ситуацію лише 1% українців у Польщі. І тільки 1% біженців вважають її дуже доброю.