В каких городах и магазинах Польши дешевле всего делать закупки

Так, порталы DlaHandlu.pl и PortalSpożywczy.pl создали для потребителей инструмент для мониторинга и сравнения цен в крупнейших супермаркетах по географическому расположению в Польше.

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