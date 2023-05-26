За статистикою розмір середньої зарплати у Варшаві – 9 500 злотих (83 000 гривень). Це третій показник у країні. У яких містах Польщі заробляють найбільше – дізнаєтесь далі.

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Де у Польщі заробляють найбільше

Два міста – Краків та Гданськ – обійшли Варшаву за рівнем середнього окладу. У Кракові зарплата найвища – 10 050 злотих на місяць (87 805 гривень). Стільки тут в середньому отримували в березні. Це вперше за час статистичних досліджень рівень середньомісячної заробітної плати в Польщі перевищив 10 000 злотих. Показник аж на 13% вищий, ніж був у березні 2022 року.

Від Кракова не сильно відстає Гданськ. Тут середньомісячна зарплата сягає 9 645 злотих (84 260 гривень). Але порівняно з минулим роком, рівень заробітку тут підвищився на 17%.

Останніми роками в Кракові та Гданську було створено великі бізнес-центри, які надають аутсорсингові послуги міжнародним корпораціям. Найбільше вони працевлаштовують кваліфікованих фахівців: аналітиків та айтівців. Ці міста значно менші за Варшаву, тому зарплати співробітників таких центрів можуть завищувати рівень середнього окладу.

Krakow Congress Centre для офісів та заходів міжнародних компаній / Фото archello.com

Середня зарплата по всій Польщі цього березня була 7 500 злотих (65 520 гривень). Це на 12% більше, ніж у березні 2022-го, тобто зростання нижче інфляції. Серед великих міст Польщі найменше заробляють у Білостоці – 5 900 злотих (51 550 гривень).

Мінімалка у Польщі – зростає

Рівень заробітної плати у Польщі зростає протягом 2023 року. З 1 липня заплановане чергове підвищення мінімалки. Цього літа мінімальний оклад у Польщі сягатиме 3 600 злотих (31 500 гривень). Більш того, за прогнозами аналітиків, розмір мінімалки буде поступово зростати і надалі.