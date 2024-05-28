Все для того, щоб допомогти покрити витрати на ремонт і фінансові втрати під час пандемії коронавірусу.

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Квитки на Ейфелеву вежу подорожчають на 20%

Квиток для дорослого, зокрема поїздка на ліфті до вершини паризької визначної пам'ятки, з 17 червня коштуватиме 35,30 євро з 29,40 євро.

Такий же квиток для дітей віком від 12 до 14 років коштуватиме 17,70 євро, а для дітей від 4 до 11 років підйом на вершину вежі коштуватиме 8,90 євро.

Підвищення цін частково пов'язане зі зниженням доходу через пандемію: 2020-го Ейфелеву вежу відвідали менш як 1,6 мільйона осіб (хоча роком раніше продали понад 6 мільйонів квитків).

Ще одна причина – ремонтні роботи: гроші потрібні, щоб оновити ліфти та перефарбувати вежу. Очікується, що малярні роботи триватимуть до 2027 року, а також планується робота над ліфтами, що призведе до періодичного закриття.



Ейфелева вежа підіймає ціни на квитки вже з червня / Фото Unsplash

Лаутербруннен може почати брати гроші з туристів

Одне з наймальовничіших гірських сіл у Швейцарії – це Лаутербруннен. Щороку туди прибувають тисячі туристів. Населений пункт вже назвали "жертвою соцмереж". Все тому, що інста-кадри з Лаутербруннен просто зачаровують. Вони стають вірусними у соцмережах, й тисячі людей приїжджають у надії зробити собі такі ж.

Станом на 2024 рік Лаутербруннен вирішив піти за прикладом інших популярних світових курортів і ввести плату за в'їзд. Водночас наголошують, що це не стосуватиметься людей, які прибувають громадським транспортом. Окрім того, не платитимуть гості, які забронювали ночівлю на території села.