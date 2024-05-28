Все для того, чтобы помочь покрыть расходы на ремонт и финансовые потери во время пандемии коронавируса.
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Билеты на Эйфелеву башню подорожают на 20%
Билет для взрослого, в том числе поездка на лифте к вершине парижской достопримечательности, с 17 июня будет стоить 35,30 евро с 29,40 евро.
Такой же билет для детей в возрасте от 12 до 14 лет будет стоить 17,70 евро, а для детей от 4 до 11 лет подъем на вершину башни будет стоить 8,90 евро.
Повышение цен частично связано со снижением дохода из-за пандемии: в 2020-м Эйфелеву башню посетили менее 1,6 миллиона человек (хотя годом ранее продали более 6 миллионов билетов).
Еще одна причина – ремонтные работы: деньги нужны, чтобы обновить лифты и перекрасить башню. Ожидается, что малярные работы продлятся до 2027 года, а также планируется работа над лифтами, что приведет к периодическому закрытию.
Эйфелева башня поднимает цены на билеты уже с июня / Фото Unsplash
Лаутербруннен может начать брать деньги с туристов
Одна из самых живописных горных деревень в Швейцарии – это Лаутербруннен. Ежегодно туда прибывают тысячи туристов. Населенный пункт уже назвали "жертвой соцсетей". Все потому, что инста-кадры с Лаутербруннен просто завораживают. Они становятся вирусными в соцсетях, и тысячи людей приезжают в надежде сделать себе такие же.
По состоянию на 2024 год Лаутербруннен решил последовать примеру других популярных мировых курортов и ввести плату за въезд. В то же время отмечают, что это не будет касаться людей, которые прибывают общественным транспортом. Кроме того, не будут платить гости, которые забронировали ночлег на территории села.