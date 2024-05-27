Все тому, що інста-кадри з Лаутербруннен просто зачаровують. Вони стають вірусними у соцмережах, й тисячі людей приїжджають у надії зробити собі такі ж.

Зверніть увагу Час додому: ще один популярний курорт почав масштабний протест проти туризму

Місцеві жителі скаржаться, що натовпи туристів руйнують їхнє спокійне розмірене життя. Зокрема, зростають ціни на нерухомість (і без того недешеві), парковки та громадський транспорт – переповнені, а навколо – гори сміття. Люди розповідають, що почуваються так, ніби працюють у парку розваг й мають робити все, аби туристи весело провели час.



Лаутербруннен – ідеальне місце для відпочинку / Unsplash

В'їзд у Лаутербруннен може стати платним

Станом на 2024 рік Лаутербруннен вирішив піти за прикладом інших популярних світових курортів та ввести плату за в'їзд. Водночас наголошують, що це не стосуватиметься людей, які прибувають громадським транспортом. Окрім того, не платитимуть гості, які забронювали ночівлю на території села.

Водночас скептики вважають, що це нічого не змінить. Бо ще жодного разу в історії туристичний податок не зменшив кількість мандрівників. Люди готові платити за відвідини локацій мрії.