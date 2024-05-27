Втім, у мегапопулярних Іспанії, Франції та Італії ще залишилися менш переповнені туристами якісні курорти. Ця добірка для тих, хто хоче уникнути натовпів на середземноморських курортах.

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3 острови Середземномор'я, де немає натовпів

Менорка, Іспанія

На додаток до дуже популярних Ібіци та Майорки, Менорка входить до складу Балеарських островів. Попри те, що Менорка менш відома, вона пропонує спокійну альтернативу галасливим натовпам сусідніх островів.

Завдяки більш спокійній атмосфері та відсутності бурхливого нічного життя, характерного для Ібіци та Майорки, Менорка є мирним місцем для мандрівників, які шукають більш розслабленої відпустки.



Менорка / Фото Mauritius images / Alvaro Leiva

На Менорка туристи можуть насолодитися красою безлюдних пляжів і старовинних містечок, пропонуючи безтурботний і мальовничий відпочинок.

Корсика, Франція

У Середземному морі між Італією та Францією розташований великий острів, відомий як Корсика. Хоча Корсика перебуває під юрисдикцією Франції, вона більше схожа на Італію завдяки своїм історичним зв'язкам з італомовною Генуезькою республікою. Ці відносини тривали майже 5 століть, поки Корсика не була офіційно анексована Францією в 1769 році.

Сьогодні Корсику називають приголомшливим островом з незайманими пляжами, пишною природою, багатющою історією та яскравою культурою. Оскільки острів настільки великий, він не здається перенаселеним, як багато інших популярних місць.



Корсика / Фото Unsplash

Іскія, Італія

Цей маленький острів біля узбережжя Неаполя називають одним з найкращих недооцінених туристичних напрямків Європи. Попри свою близькість до популярного Амальфітанського узбережжя, ця прихована перлина не отримує стільки міжнародної уваги.

Під час галасливого літнього туристичного сезону Іскія залишається улюбленим місцем відпочинку для багатьох італійців, особливо з Неаполя та прилеглих районів. При цьому острову вдається зберігати відчуття спокою та уникати звичного туристичного натовпу. Відвідувачі не знайдуть тут сувенірних крамниць із завищеними цінами чи ресторанів-пасток для туристів.



Іскія / Фото Unsplash

Крім того, Іскія славиться своїми термальними ваннами з водою, яка нібито має цілющу силу. На острові також є неймовірні пляжі, чарівні містечка та цікаві місця для вивчення, наприклад, Арагонський замок.

Нагадаємо, нещодавно туристичний портал Which? проаналізував відгуки туристів, щоб визначити найкращі та найгірші приморські міста Іспанії. Результати показали, що не всі популярні місця для літнього відпочинку вразили опитаних мандрівників.