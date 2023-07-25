Досвідчені цифрові кочівники поділились своїми секретами щодо того, в яких країнах їм живеться та працюється найкомфортніше. Про життя в постійному русі та найкращі напрямки для віддаленої роботи – читайте далі.

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Вони живуть в подорожах

Експерти платформи Flatio, яка займається орендою нерухомості, опитали 1 200 цифрових кочівників різного віку, статі та національності про їхні улюблені напрямки в світі.

Більшість з опитаних виявилися родом із США (37%), чимало з Великої Британії (12%) та Німеччини (5%). Понад половина з них мають від 30 до 39 років, а майже 23% – від 18 до 29 років. За статтю респонденти розділились майже порівну.

Ким вони працюють та скільки заробляють

Трохи більше третини серед учасників опитування є фрілансерами, інші ж віддалено працюють повний робочий день або мають власний бізнес. Цифрові кочівники переважно мають роботу в інформаційних технологіях, ЗМІ, рекламі, маркетингу, сфері розваг та мистецтві.

Більшість опитаних запевняють: для того, щоб стати цифровим кочівником, потрібно заробляти від 3 000 євро на місяць. Це комфортна сума для життя у багатьох країнах світу. Також учасники дослідження підтвердили, що сплачуються податки у своїй рідній країні.

Як цифрові кочівники обирають напрямки

Найважливішим критерієм при виборі пункту призначення цифрові кочівники назвали вартість життя в країні. Майже половина респондентів поставили цей пункт на перше місце. Також вони враховують безпеку, якість інтернету та медичних послуг.

Які найпопулярніші країни для цифрових кочівників

Португалія є найпоширенішим місцем для тих, хто працює віддалено. За нею йдуть Таїланд, Іспанія та Аргентина. Серед наступних напрямків, які планують відвідати опитані цифрові кочівники, звучали Бразилія, Мадейра, Шрі-Ланка і знову Іспанія.

10 найпопулярніших напрямків для віддаленої роботи:

Португалія Таїланд Іспанія Аргентина Бразилія Шрі-Ланка Хорватія Чорногорія Колумбія Коста-Ріка

А за цим посиланням можна дізнатися про найкращі міста у світі для життя цифрових кочівників. У цьому рейтингу на першому місці португальський Лісабон.