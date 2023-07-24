Нові правила для водіїв стосуються не лише зміни загальних положень дорожнього руху, а й підвищення штрафів та нової системи накопичення штрафних балів. За що водіїв у Польщі можуть оштрафувати та на скільки – далі в матеріалі!

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Нові правила для водіїв у Польщі з 1 липня

Підвищення штрафів у Польщі

Нещодавно у Польщі відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, а у зв'язку з цим підвищились й штрафи за відсутність страхування відповідальності перед третіми особами.

Відтепер водії легкових автомобілів, які запізнилися з покупкою поліса, можуть отримати штраф у сумі від 1 440 до 7 200 злотих у залежності від протермінованості полісу. Водії вантажних автомобілів платитимуть ще більше, а саме від 2 160 до 10 800 злотих.

Штрафи за відсутність декларації

Також з 1 липня ті водії, які запізнилися з подачею декларації РСС-3, будуть платити підвищені штрафи. РСС-3 – це декларація, за допомогою якої відповідна служба може вирахувати податок по громадянсько-правових угодах.

З липня штрафи за несвоєчасну подачу декларації становитимуть від 360 до 72 000 злотих.

Зменшення терміну дії штрафних балів

Згідно з законами Польщі, у водіїв, які перевищили встановлену законодавством кількість штрафних балів, вилучають водійське посвідчення.

Наступне нововведення є більш позитивним для водіїв. Раніше списання штрафних балів відбувалося раз на 2 роки, але тепер ануляція штрафних балів буде відбуватися щороку.

Заборона на обгін

Починаючи з 1 липня на польських дорогах вводиться нове правило щодо обгону вантажними автомобілями категорій N2 та N3 інших автомобілів на автомагістралі.

Що змінилося для водіїв у Польщі з 1 липня / Фото UnSplash

Відтепер водії автомобілів вище перечислених категорій мають триматися правої смуги руху. Проте виключенням є ситуація, коли вантажний автомобіль наближається до транспортного засобу, який рухається зі швидкістю, що є набагато меншою за встановлену межу швидкості для транспортних засобів категорії N2 та N3.

Скасування плати за проїзд по автомагістралі

Також з липня відбудеться скасування оплати за проїзд наступними автомагістраллю А2 від Коніна до Стрикува та автомагістраллю А4 від Вроцлава до Глівіце.

У вихідні дні буде скасована оплата за проїзд автомагістраллю А1 Торунь – Гданськ. Зазначається, що у будні дні проїзд цією дорогою коштує 29,90 злотих.

Страховий поліс для безпечної подорожі

Страхування авто – обов'язковий елемент для в'їзду до багатьох країн світу на власному авто. Зокрема, поліс Зелена карта необхідний для виїзду з України в країни Європи. Зелена карта має певний ряд переваг, зокрема захищає водіїв від непередбачуваних ситуацій та витрат під час поїздки.