Так, до топ-5 міст для віддалених працівників потрапили Лісабон, Бангкок, Мадрид, Сеул і Делі. Хто ще опинився й рейтингу – нижче у матеріалі!
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Хто такі цифрові кочівники?
Digital nomads – це категорія фрилансерів, які не прив'язані до одного місця. Вони кочують між різними містами та країнами, не затримуються десь надто надовго і завжди у русі. При цьому вони продовжують працювати, щоб подорожувати з комфортом та не відчувати дискомфорту на нових місцях.
Більшість цифрових кочівників – це програмісти, дизайнери, веброзробники, маркетологи, консультанти та творці авторських online-проектів. Тобто фахівці, які однаково ефективно можуть працювати з будь-якої точки світу, маючи під рукою лише ноутбук та доступ до інтернету.
10 найкращих міст для цифрових кочівників у 2023 році
Вебсайт ринку гнучких робочих місць Instant Offices опублікував свіжий звіт, в якому майже 80 локацій по всьому світу ранжують на предмет їх придатності для цифрових кочівників. Зокрема, враховувалися дані про доступність міста, погоду, швидкість інтернету і покриття Wi-Fi.
Так, було складено рейтинг з десяти міст по всьому світу:
- Лісабон (Португалія)
Місто забезпечило собі перше місце завдяки безлічі коворкінгів, понад 7 000 точок доступу Wi-Fi та приголомшливій пропозиції їжі та напоїв. Теплий клімат і приморське розташування є додатковим бонусом.
- Бангкок (Таїланд)
Місто приваблює цифрових кочівників з багатьох причин, однією з яких є його величезна спільнота емігрантів, що полегшує спілкування та адаптацію. Бангкок може похвалитися більш ніж 15 000 точок доступу Wi-Fi по всьому місту, безліччю коворкінгів і доступним житлом. А ще тут неймовірно багате нічне життя.
Бангкок посів друге місце у рейтинг найкращих міст для цифрових кочівників / Фото UnSplash
- Мадрид (Іспанія)
Вартість життя тут трохи нижча, ніж у деяких інших відомих європейських столицях. Оскільки Мадрид стає свого роду центром віддалених працівників, тут створені максимально сприятливі умови для роботи та адаптації.
- Сеул (Південна Корея)
Завдяки фантастичному громадському транспорту, чудовій інфраструктурі, суперсучасним технологіям, культурі, історії та нічному життю в цьому галасливому мегаполісі ніколи не буде бракувати розваг. Крім того, тут одна з найвищих швидкостей Інтернету у світі.
- Делі (Індія)
Місто приваблює цифрових кочівників завдяки нижчій вартості життя, ніж в інших у списку, безлічі коворкінгів та точок доступу до Wi-Fi.
До десятки також увійшли:
- Дубай (ОАЕ),
- Хошимін (В'єтнам),
- Джакарта (Індонезія),
- Катманду (Непал),
- Роттердам (Нідерланди).