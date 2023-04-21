Так, до топ-5 міст для віддалених працівників потрапили Лісабон, Бангкок, Мадрид, Сеул і Делі. Хто ще опинився й рейтингу – нижче у матеріалі!

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Хто такі цифрові кочівники?

Digital nomads – це категорія фрилансерів, які не прив'язані до одного місця. Вони кочують між різними містами та країнами, не затримуються десь надто надовго і завжди у русі. При цьому вони продовжують працювати, щоб подорожувати з комфортом та не відчувати дискомфорту на нових місцях.

Більшість цифрових кочівників – це програмісти, дизайнери, веброзробники, маркетологи, консультанти та творці авторських online-проектів. Тобто фахівці, які однаково ефективно можуть працювати з будь-якої точки світу, маючи під рукою лише ноутбук та доступ до інтернету.

10 найкращих міст для цифрових кочівників у 2023 році

Вебсайт ринку гнучких робочих місць Instant Offices опублікував свіжий звіт, в якому майже 80 локацій по всьому світу ранжують на предмет їх придатності для цифрових кочівників. Зокрема, враховувалися дані про доступність міста, погоду, швидкість інтернету і покриття Wi-Fi.

Так, було складено рейтинг з десяти міст по всьому світу:

Лісабон (Португалія)

Місто забезпечило собі перше місце завдяки безлічі коворкінгів, понад 7 000 точок доступу Wi-Fi та приголомшливій пропозиції їжі та напоїв. Теплий клімат і приморське розташування є додатковим бонусом.

Бангкок (Таїланд)

Місто приваблює цифрових кочівників з багатьох причин, однією з яких є його величезна спільнота емігрантів, що полегшує спілкування та адаптацію. Бангкок може похвалитися більш ніж 15 000 точок доступу Wi-Fi по всьому місту, безліччю коворкінгів і доступним житлом. А ще тут неймовірно багате нічне життя.

Бангкок посів друге місце у рейтинг найкращих міст для цифрових кочівників / Фото UnSplash

Мадрид (Іспанія)

Вартість життя тут трохи нижча, ніж у деяких інших відомих європейських столицях. Оскільки Мадрид стає свого роду центром віддалених працівників, тут створені максимально сприятливі умови для роботи та адаптації.

Сеул (Південна Корея)

Завдяки фантастичному громадському транспорту, чудовій інфраструктурі, суперсучасним технологіям, культурі, історії та нічному життю в цьому галасливому мегаполісі ніколи не буде бракувати розваг. Крім того, тут одна з найвищих швидкостей Інтернету у світі.

Делі (Індія)

Місто приваблює цифрових кочівників завдяки нижчій вартості життя, ніж в інших у списку, безлічі коворкінгів та точок доступу до Wi-Fi.

До десятки також увійшли:

Дубай (ОАЕ), Хошимін (В'єтнам), Джакарта (Індонезія), Катманду (Непал), Роттердам (Нідерланди).

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