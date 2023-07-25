Опытные цифровые кочевники поделились своими секретами относительно того, в каких странах им живется и работается наиболее комфортно. О жизни в постоянном движении и лучших направлениях для удаленной работы – читайте дальше.

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Они живут в путешествиях

Эксперты платформы Flatio, занимающейся арендой недвижимости, опросили 1 200 цифровых кочевников всех возрастов, пола и национальности об их любимых направлениях в мире.

Большинство из опрошенных оказались родом из США (37%), многие из Великобритании (12%) и Германии (5%). Более половины из них имеют от 30 до 39 лет, а почти 23% – от 18 до 29 лет. По половому признаку респонденты разделились почти поровну.

Кем они работают и сколько зарабатывают

Чуть больше трети среди участников опроса являются фрилансерами, а остальные удаленно работают полный рабочий день или имеют собственный бизнес. Цифровые кочевники преимущественно работают в информационных технологиях, СМИ, рекламе, маркетинге, сфере развлечений и искусстве.

Большинство опрошенных уверяют: для того чтобы стать цифровым кочевником, нужно зарабатывать от 3 000 евро в месяц. Это комфортная сумма для жизни во многих странах мира. Также участники исследования подтвердили, что платят налоги в своей родной стране.

Как цифровые кочевники выбирают направления

Важнейшим критерием при выборе пункта назначения цифровые кочевники назвали стоимость жизни в стране. Почти половина респондентов поставили этот пункт на первое место. Также они учитывают безопасность, качество Интернета и медицинских услуг.

Какие самые популярные страны для цифровых кочевников?

Португалия является самым распространенным местом для работающих удаленно. За ней идут Таиланд, Испания и Аргентина. Среди следующих направлений, которые планируют посетить опрошенные цифровые кочевники, звучали Бразилия, Мадейра, Шри-Ланка и снова Испания.

10 самых популярных направлений для удаленной работы:

Португалия Таиланд Испания Аргентина Бразилия Шри-Ланка Хорватия Черногория Колумбия Коста-Рика

А по этой ссылке можно узнать о самых лучших городах в мире для жизни цифровых кочевников. В этом рейтинге на первом месте португальский Лиссабон.