Найвідоміша будівля, залізна вежа і древній амфітеатр: TripAdvisor назвав 10 найкращих пам'яток

Експерти відомого сайту подорожей TripAdvisor проаналізували дані про бронювання туристів за цей рік і представили рейтинг найкращих визначних пам'яток світу. У топ-3 увійшли Empire State Building, Ейфелева вежа та Дім Анни Франк.

TripAdvisor вибрав найкращі пам'ятки у світі

Рішення приймалося на основі відгуків та думок користувачів за останні 12 місяців. Укладачі рейтингу наголосили, що лише менш як 1 відсоток з 8 мільйонів об'єктів на Tripadvisor отримують нагороду "Найкращі з найкращих".

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Більша частина об'єктів у топі – визначні пам'ятки з Європи. Головною туристичною локацією-2024 визнали Empire State Building у Нью-Йорку.

Не дивно, що лідирує Емпайр Стейт Білдінг, адже це найвідоміша будівля у світі. Вона височить на 443 метри від землі і є єдиним на Манхеттені оглядовим майданчиком просто неба з оглядом на 360 градусів. У ясний день із його висоти можна побачити до 6 штатів.



Empire State Building / Фото Unsplash

У новому музеї на другому поверсі можна побачити безліч інтерактивних експонатів, які запрошують відвідувачів у подорож, починаючи від будівництва будівлі та закінчуючи її нинішнім місцем у попкультурі.

А топ-10 виглядає так:

Empire State Building (Нью-Йорк, США); Ейфелева вежа (Париж, Франція); Дім Ганни Франк (Амстердам, Нідерланди); Храм Святої Сімейства (Барселона, Іспанія); Кришталеві печери (Кайманові острови); Колізей (Рим, Італія); Лувр (Париж, Франція); Сади біля затоки (Сінгапур); Міланський собор (Мілан, Італія); Велика мечеть Шейха Зайда (Абу-Дабі, ОАЕ).

До слова, сервіс GuruWalk склав рейтинг міст, найкомфортніших для піших прогулянок. Щоб виділити першу "десятку", використали дані про пошук та бронювання для 800 міст (понад 100 країн світу). Період: квітень 2023 – квітень 2024.