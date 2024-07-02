TripAdvisor вибрав найкращі пам'ятки у світі
Рішення приймалося на основі відгуків та думок користувачів за останні 12 місяців. Укладачі рейтингу наголосили, що лише менш як 1 відсоток з 8 мільйонів об'єктів на Tripadvisor отримують нагороду "Найкращі з найкращих".
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Більша частина об'єктів у топі – визначні пам'ятки з Європи. Головною туристичною локацією-2024 визнали Empire State Building у Нью-Йорку.
Не дивно, що лідирує Емпайр Стейт Білдінг, адже це найвідоміша будівля у світі. Вона височить на 443 метри від землі і є єдиним на Манхеттені оглядовим майданчиком просто неба з оглядом на 360 градусів. У ясний день із його висоти можна побачити до 6 штатів.
Empire State Building / Фото Unsplash
У новому музеї на другому поверсі можна побачити безліч інтерактивних експонатів, які запрошують відвідувачів у подорож, починаючи від будівництва будівлі та закінчуючи її нинішнім місцем у попкультурі.
А топ-10 виглядає так:
- Empire State Building (Нью-Йорк, США);
- Ейфелева вежа (Париж, Франція);
- Дім Ганни Франк (Амстердам, Нідерланди);
- Храм Святої Сімейства (Барселона, Іспанія);
- Кришталеві печери (Кайманові острови);
- Колізей (Рим, Італія);
- Лувр (Париж, Франція);
- Сади біля затоки (Сінгапур);
- Міланський собор (Мілан, Італія);
- Велика мечеть Шейха Зайда (Абу-Дабі, ОАЕ).
До слова, сервіс GuruWalk склав рейтинг міст, найкомфортніших для піших прогулянок. Щоб виділити першу "десятку", використали дані про пошук та бронювання для 800 міст (понад 100 країн світу). Період: квітень 2023 – квітень 2024.