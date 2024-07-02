TripAdvisor выбрал лучшие достопримечательности в мире
Решение принималось на основе отзывов и мнений пользователей за последние 12 месяцев. Составители рейтинга отметили, что только менее 1 процента из 8 миллионов объектов на Tripadvisor получают награду "Лучшие из лучших".
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Большая часть объектов в топе – достопримечательности из Европы. Главной туристической локацией-2024 признали Empire State Building в Нью-Йорке.
Неудивительно, что лидирует Эмпайр Стейт Билдинг, ведь это самое известное здание в мире. Оно возвышается на 443 метра от земли и является единственной на Манхэттене смотровой площадкой под открытым небом с обзором на 360 градусов. В ясный день с его высоты можно увидеть до 6 штатов.
Empire State Building / Фото Unsplash
В новом музее на втором этаже можно увидеть множество интерактивных экспонатов, которые приглашают посетителей в путешествие, начиная от строительства здания и заканчивая его нынешним местом в поп-культуре.
А топ-10 выглядит так:
- Empire State Building (Нью-Йорк, США);
- Эйфелева башня (Париж, Франция);
- Дом Анны Франк (Амстердам, Нидерланды);
- Храм Святого Семейства (Барселона, Испания);
- Хрустальные пещеры (Каймановы острова);
- Колизей (Рим, Италия);
- Лувр (Париж, Франция);
- Сады у залива (Сингапур);
- Миланский собор (Милан, Италия);
- Большая мечеть Шейха Зайда (Абу-Даби, ОАЭ).
К слову, сервис GuruWalk составил рейтинг городов, самых комфортных для пеших прогулок. Чтобы выделить первую "десятку", использовали данные о поиске и бронировании для 800 городов (более 100 стран мира). Период: апрель 2023 – апрель 2024.