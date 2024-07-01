Життя на Мальті розвивається вже майже 8 тисяч років. Упродовж віків там селилися представники різних культур. Кожен намагався принести мальовничій країні у дар щось своє, розповідає Закордон 24.

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Чому Мальта – must visit

Приїжджаючи на Мальту, можна ідеально поєднати міський та пляжний відпочинок. Кожен може провести час на морі, відповідно до своїх побажань. Мальта має як доглянуті золоті пляжі, де можна насолоджуватися свіжими коктейлями, так і дикі місця, де, здавалося, час завмер ще на початку нашого тисячоліття. Єдине, що спільне у всіх пляжів країни, – кришталево чиста морська вода.



Морська вода на Мальті має дивовижний колір / Unsplash

У вільний час варто відвідати місто Валета, яке вважають найпівденнішою столицею Європи. Там мешкають лише декілька тисяч людей. Однак вони піклуються про своє місто з великою любов'ю та повагою до історії. Валета – місто лицарів та прекрасних дам. Раніше вони збиралися у будівлі на вулиці Республіки, а зараз там засідає Кабмін.



Пейзажі Мальти зачаровують / Unsplash

Окрім того, туристам рекомендують спланувати екскурсію у рибальське селище Марсашлокк. Там можна скуштувати найсвіжіші морепродукти. Їх можна придбати на місцевому ринку (одна з найколоритніших локацій) або замовити в одному з закладів, які утримують місцеві. Родзинкою подорожі до Марсашлокка є луцу – рибальські човни. На них можна покататися, як у Венеції на гондолах.

На Мальту можна приїжджати у гостротур

Мальта – гастрономічний рай для туристів. Там гармонійно поєдналася італійська, англійська та середземноморська кухні. У місцевих ресторанах готують понад сотню видів паст та різноманітні морепродукти. Запивають страви найчастіше вином. Також на Мальті дуже популярним є пиво. Найпопулярнішим десертом є Каннолі – сицилійські трубочки з рікотою або сиром маскарпоне.