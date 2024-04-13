Рейтинг міст, найкомфортніших для піших прогулянок, склав GuruWalk – сервіс з організації пішохідних турів. Щоб виділити першу "десятку", використали дані про пошук та бронювання для 800 міст (понад 100 країн світу). Період: квітень 2023 – квітень 2024.

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Які міста – найкращі для пішохідних прогулянок

На першому місті – вічний та прекрасний Рим. Там розташовані одні з найвидатніших світових пам'яток. А дійти пішки можна майже всюди: від Колізею до Пантеону. Найкраще це робити, взявши з собою горнятко еспресо або келих вина.

Величезна кількість пам'яток іноді змушує туристів навіть не знати, з чого почати. Тому не дивно, що в Римі проводиться більше екскурсій, ніж у будь-якому іншому місті,

– наголосили у GuruWalk.



Не закохатися у Рим – просто нереально / Unsplash

На другій позиції – Будапешт;

на третій – Барселона;

на четвертій – Мадрид;

на п'ятій – Флоренція;

на шостій – Лісабон;

на сьомій – Прага;

на восьмій – Амстердам;

на дев'ятій – Лондон;

на десятій – Порту.

Варто зауважити, що усі ці міста приймають мільйони туристів з різних куточків світу.