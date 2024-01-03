Амбітні плани Польщі: лінія швидкісного поїзда поєднає Варшаву з популярними містами
Джерело:Euronews
Польща розпочинає перспективний інфраструктурний проєкт. Новий 140-кілометровий високошвидкісний залізничний маршрут з'єднає найпривабливіші міста країни.
Держава оголосила про плани будівництва нової швидкісної залізничної лінії, яка сполучить Варшаву, Лодзь і Вроцлав. Як Польща реалізовуватиме "один із найважливіших проєктів у XXI столітті" – дізнаєтесь далі.
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Польща вкладає великий ресурс в інфраструктуру
Польський уряд виділив 37 мільйонів євро на план, який передбачає будівництво 140 кілометрів колії та тунелю завдовжки 4 кілометри. Амбітна інфраструктурна схема також включає будівництво "мегааеропорту", розташованого між Варшавою та містом Лодзь. Він функціонуватиме як центральний транзитний вузол.
Президент Польщі Анджей Дуда назвав цей проєкт "одним із найважливіших, які реалізує Польща у XXI столітті".
Залізнична лінія з'єднає Варшаву з містами Лодзь і Вроцлав. Лодзь — це колишній осередок текстильного виробництва, де зараз розташований Центральний музей текстилю та Центр мистецтва та культури "Мануфактура" всередині відреставрованої фабрики. Це досить популярний туристичний об'єкт.
У Вроцлаві гості міста можуть поблукати вулицями з елегантними будиночками пастельних кольорів і помилуватися готичною ратушею.
Новий гігантський аеропорт також в планах
Залізничний маршрут є частиною ширшого плану – будівництва аеропорту Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Він буде розташований між Варшавою та містом Лодзь. Польський уряд планує зробити транспортний вузол "одним із найбільших у Європі".
У Варшаві вже є два аеропорти, але польська влада вважає, що будівництво нового хабу все ще економічно обґрунтоване. Адже кількість мандрівників після пандемії зросла і це потрібно врахувати.
Більше про проєкт нового польського аеропорту Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – читайте за посиланням.