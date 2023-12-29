Автобус обладнають системою автоматизованого кермування, спеціальним радаром, 3D-ліхтарями, камерами, дисплеями та ультразвуком. Більше про незвичайний транспорт — далі в матеріалі.

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Електроавтобус курсуватиме центром Берліна

Його запуск заплановано на весну 2024 року. Електроавтобус тестуватимуть на оцифрованому маршруті між площами Аденауер-Плац і Ернст-Ройтер-Плац у напрямку до Бранденбурзьких воріт. У перші кілька місяців автобусом все ж керуватиме водій. Це потрібно для безпекової перевірки.

Проєкт безпілотного автобуса MAN "‎BeIntelli" розробили спільно з Технічним університетом Берліна. Згодом підприємство Man Truck & Bus планує запустити серію таких безпілотних автобусів до 2030 року.

Цікаво, що безпілотний автобус слугуватиме цифровим хабом з моніторами, на яких розповідатимуть пасажирам про навички водіння та технології.

До речі, перший безпілотний електричний автобус вийшов на маршрут в Іспанії у 2021 році. 12-метровий автобус виглядає звичайно і вміщує 60 пасажирів. Він курсує у місті Малага між центром і портом. Довжина його маршруту — 8 кілометрів. За день автобус виконує шість таких поїздок.

У Стокгольмі мають запустити "літаючі" пороми

У столиці Швеції тестують особливі "‎літаючі" пороми. Їх можуть ввести в експлуатацію уже наступного року. Цей електричний транспорт має скоротити час поїздки до Стокгольма вдвічі.

Такі пороми працюють завдяки підводним крилам, які підіймають корабель над водою на швидкості. Тож судно не створює шуму та хвиль. Важливо, що ці пороми працюють на електриці, тому є екологічними.

"‎Літаючий" пором може перевозити по 30 пасажирів. Їх хочуть зробити частиною громадського транспорту Стокгольма.