Його збудують за 40 кілометрів від Варшави. Звідси відправлятимуться швидкісні потяги до найбільших польських міст. Візуальною проєкцією цього мегалетовище поділився портал Avianews.

Дивіться також У Польщі запрацював перший мобільний додаток ZUS: як оформити грошову допомогу віддалено

Що відомо про аеропорт

Відповідно до результатів тендеру, основні об'єкти повітряних воріт проєктуватиме консорціум британських фірм Foster + Partners та Buro Happold. Вони визначать, як виглядатиме пасажирський термінал, залізнична станція та місця пересадок пасажирів з одного виду транспорту на інший.

За цю роботу підрядники отримають 150 мільйонів євро від уряду Польщі, який створює Centralny Port Komunikacyjny.

Термінал Centralny Port Komunikacyjny

Термінал Centralny Port Komunikacyjny / Офіційна графіка проекту

Концептуальний дизайн мають підготувати до середини 2023 року, решту креслень – протягом двох з половиною років.

У новому аеропорту акцентуватимуть на просторі, природному освітленні та озелененні.

Який вигляд матиме новий аеропорт Польщі​

Перед входом у термінал передбачається транзитний залізничний вокзал, з якого відправлятимуться швидкі потяги до найбільших міст Польщі.

Нове летовище зможе обслуговувати 40 мільйонів пасажирів на рік. Але архітектори спроєктують його так, що за потреби цю кількість можна буде скоригувати – збільшити або зменшити.

Термінал Centralny Port Komunikacyjny

Зауважимо, наразі найбільшим аеропортом Польщі є летовище Шопена, що розташовано на околиці Варшави. Воно має дві смуги, що перетинаються, та затиснуте інфраструктурою польської столиці. Через це найближчим часом аеропорт досягне своєї максимальної пропускної спроможності, що не дозволить подальше збільшення трафіку.