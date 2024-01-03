Государство объявило о планах строительства новой скоростной железнодорожной линии, которая соединит Варшаву, Лодзь и Вроцлав. Как Польша будет реализовывать "один из важнейших проектов в XXI веке" – узнаете дальше.

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Польша вкладывает большой ресурс в инфраструктуру

Польское правительство выделило 37 миллионов евро на план, предусматривающий строительство 140 километров железной дороги и тоннеля длиной 4 километра. Амбициозная инфраструктурная схема также включает строительство "мегааэропорта", расположенного между Варшавой и городом Лодзь. Он будет функционировать как центральный транзитный узел.

Президент Польши Анджей Дуда назвал этот проект "одним из важнейших, которые реализует Польша в XXI веке".

Железнодорожная линия объединит Варшаву с городами Лодзь и Вроцлав. Лодзь — это бывший центр текстильного производства, где сейчас расположен Центральный музей текстиля и Центр искусства и культуры "Мануфактура" внутри отреставрированной фабрики. Это довольно популярный туристический объект.

Во Вроцлаве гости города могут погулять по улицам с элегантными домиками пастельных цветов и полюбоваться готической ратушей.

Новый гигантский аэропорт также в планах

Железнодорожный маршрут является частью более широкого плана – строительства аэропорта Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Он будет расположен между Варшавой и городом Лодзь. Польское правительство планирует сделать транспортный узел "одним из крупнейших в Европе".

В Варшаве уже есть два аэропорта, но польские власти считают, что строительство нового хаба все еще экономически обосновано. Ведь количество путешественников после пандемии выросло, и это нужно учесть.

Больше о проекте нового польского аэропорта Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – читайте по ссылке.