Держава оголосила про плани будівництва нової швидкісної залізничної лінії, яка сполучить Варшаву, Лодзь і Вроцлав. Як Польща реалізовуватиме "‎один із найважливіших проєктів у XXI столітті" – дізнаєтесь далі.

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Польща вкладає великий ресурс в інфраструктуру

Польський уряд виділив 37 мільйонів євро на план, який передбачає будівництво 140 кілометрів колії та тунелю завдовжки 4 кілометри. Амбітна інфраструктурна схема також включає будівництво "‎мегааеропорту", розташованого між Варшавою та містом Лодзь. Він функціонуватиме як центральний транзитний вузол.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав цей проєкт "‎одним із найважливіших, які реалізує Польща у XXI столітті".

Залізнична лінія з'єднає Варшаву з містами Лодзь і Вроцлав. Лодзь — це колишній осередок текстильного виробництва, де зараз розташований Центральний музей текстилю та Центр мистецтва та культури "‎Мануфактура" всередині відреставрованої фабрики. Це досить популярний туристичний об'єкт.

У Вроцлаві гості міста можуть поблукати вулицями з елегантними будиночками пастельних кольорів і помилуватися готичною ратушею.

Новий гігантський аеропорт також в планах

Залізничний маршрут є частиною ширшого плану – будівництва аеропорту Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Він буде розташований між Варшавою та містом Лодзь. Польський уряд планує зробити транспортний вузол "‎одним із найбільших у Європі".

У Варшаві вже є два аеропорти, але польська влада вважає, що будівництво нового хабу все ще економічно обґрунтоване. Адже кількість мандрівників після пандемії зросла і це потрібно врахувати.

Більше про проєкт нового польського аеропорту Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – читайте за посиланням.